Армия РФ атаковала Одесщину: без газа — 2,5 тысячи абонентов
В ночь на 6 августа россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .
По его словам, на месте загорелся пожар, который спасатели ликвидировали в 07:25. Огнем уничтожена часть производственного оборудования.
Из-за повреждений магистрального газопровода временно отключено газоснабжение для 2,5 тысяч абонентов.
Сейчас продолжаются работы по выпуску газа из системы и ликвидации последствий атаки.
На месте работают спасатели, газовики, милиционеры и другие службы.
Напомним, российская армия нанесла авиаудары по Запорожскому району под утро 6 августа. В результате атаки погибли мужчина и женщина, 12 человек получили ранения, среди них – двое детей.
В ОВА обнародовали кадры последствий вражеских обстрелов.