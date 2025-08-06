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06 августа 2025, 09:49

Армия РФ атаковала Одесщину: без газа — 2,5 тысячи абонентов

06 августа 2025, 09:49
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Фото: соцсети
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В ночь на 6 августа россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, на месте загорелся пожар, который спасатели ликвидировали в 07:25. Огнем уничтожена часть производственного оборудования.

Из-за повреждений магистрального газопровода временно отключено газоснабжение для 2,5 тысяч абонентов.

Сейчас продолжаются работы по выпуску газа из системы и ликвидации последствий атаки.

На месте работают спасатели, газовики, милиционеры и другие службы.

Напомним, российская армия нанесла авиаудары по Запорожскому району под утро 6 августа. В результате атаки погибли мужчина и женщина, 12 человек получили ранения, среди них – двое детей.

В ОВА обнародовали кадры последствий вражеских обстрелов.

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газ пожар Одесская область отключение БПЛА атака российская армия газовая инфраструктура
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