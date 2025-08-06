На Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив дружину

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Під час побутового конфлікту чоловік нещадно побив жінку. Тепер фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, на початку червня вночі від 46-річного жителя Білгорода-Дністровського на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що померла його хвора дружина. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила у квартирі тіло 38-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що ввечері під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік побив жінку руками та ногами по голові. Після скоєного він ліг спати, а серед ночі прокинувся і виявив потерпілу без ознак життя.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік облив знайому бензином і підпалив. Жінка отримала значні опіки. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.