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Об этом передает RegioNews со ссылкой на ERR .

В партию помощи входят 13 Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Автомобили получат пограничная служба Украины и полиция Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.

Гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгер Беличев рассказал, что после отправки первых автомобилей в Украину руководство эстонской полиции задумалось, как еще можно помочь Украине.

Вместе со столичным Rotary Club полиция собрала пожертвования на 75 тысяч евро. На эти деньги выкупили для нужд Украины восемь Škoda Scala – автомобили, ранее использовавшиеся в PPA по лизингу. Остальные переданные авто были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией.

По подсчетам издания, с 2024 года Эстония уже в третий раз передает Украине полицейские автомобили. Всего в Украину отправили 57 машин оперативных служб.