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Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В июле в полицию поступило сообщение о поджоге двери квартиры в Шевченковском районе столицы. Злоумышленником оказался 20-летний киевлянин, которого задержали "на горячем".

По данным следствия, парень познакомился с девушкой в мессенджере и пригласил ее на свидание. Она попросила деньги на такси, а после перевода юноше позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Он убедил парня, что девушку якобы задержали за сотрудничество с россиянами, а перечисленные средства "профинансировали вражескую деятельность". Чтобы избежать "уголовной ответственности", юноша должен был поджечь дверь квартиры в столице.

Поверив в выдумку, он выполнил инструкции псевдополицейского и поджег дверь с помощью зажигалки и легковоспламеняющейся жидкости.

Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Обвинительный акт был передан в суд. Поджигатель грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить мужчину за поджог автомобиля сотрудника РТЦК. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.