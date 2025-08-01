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Процесс мобилизации в области продолжается, хотя без проблем не обходится

Об этом передает RegioNews со ссылкой на " Відомо ".

Как сообщили в областном ТЦК и СП, во время мониторинга информационного пространства в июле 2025 года были зафиксированы 26 инцидентов, 96% из которых содержали манипулятивную, фейковую или искаженную информацию.

"К сожалению, есть 1 конфликтная ситуация между военнослужащим РТЦК и СП и гражданским гражданином в городе Кривой Рог", – отметили в ТЦК.

По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия. Руководство и личный состав РТЦК сотрудничают с правоохранителями в ходе расследования.

В "Відомо" рассказали, что речь идет об инциденте в Металлургическом районе Кривого Рога, когда пожилого мужчину избили перед зданием ТЦК. По словам очевидцев, он пришел узнать о своем сыне, а когда выходил из ТЦК, рядом остановился автомобиль с военными. Пожилой мужчина сказал несколько слов и пошел дальше, но один из военных догнал его и стал избивать. Находившийся рядом полицейский не вмешался.

Напомним, в июле в Харьковской области зафиксировали 29 инцидентов, связанных с ТЦК. При этом подтвердили только шесть из них. По результатам проверок к ответственности привлекли двух работников ТЦК, еще по четырем продолжаются расследования. Увольнений пока не было.