фото: Национальная полиция

В Измаиле полицейские задержали 54-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве матери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Несколько дней назад вечером на спецлинию 102 позвонил по телефону измаилец и сообщил, что обнаружил свою 84-летнюю мать без признаков жизни в ее квартире.

При осмотре тела женщины были обнаружены телесные повреждения, указывавшие на насильственную смерть. Предварительно, потерпевшая скончалась от удушения.

Правоохранители установили, что в этот вечер между сыном и матерью произошел конфликт. Муж пришел к ней домой с требованием дать деньги на собственные нужды. Услышав отказ, он набросился на старуху, ударил ее и задушил.

Фигурант был задержан. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. За совершенное одесситке грозит до 8 лет лишения свободы.