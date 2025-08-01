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01 серпня 2025, 15:12

На Одещині затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві матері

01 серпня 2025, 15:12
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фото: Національна поліція
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В Ізмаїлі поліцейські затримали 54-річного чоловіка. Його підозрюють в убивстві матері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Кілька днів тому ввечері на спецлінію 102 зателефонував ізмаїлець і повідомив, що виявив свою 84-річну матір без ознак життя у її квартирі.

Під час огляду тіла жінки були виявлені тілесні ушкодження, які вказували на насильницьку смерть. Попередньо, потерпіла померла від удушення.

Правоохоронці встановили, що у той вечір між сином і матір’ю стався конфлікт. Чоловік прийшов до неї додому з вимогою дати гроші на власні потреби. Почувши відмову, він накинувся на стареньку, вдарив її та задушив.

Фігуранта затримали. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа. За скоєне одеситці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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