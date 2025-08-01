На Одещині судитимуть 60-річного засновника фінансової піраміди, який привласнив понад 12 млн грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестуванні у криптовалюту та приносила надприбутки.

"Він переконував людей у вигідності інвестування грошей у свою фірму, якої насправді не мав, а саму сферу діяльності активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами", - йдеться у повідомленні.

Задля збереження довіри громадян він іноді сплачував їм мінімальні суми.

Загалом правоохоронці задокументували привласнення фігурантом 12,2 млн гривень, які він отримав як інвестиції від 81-го потерпілого вкладника. Наразі завдані збитки він не відшкодував.

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому 2025 року поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів США.