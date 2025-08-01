На Одещині судитимуть 60-річного засновника фінансової піраміди, який привласнив понад 12 млн грн
Поліцейські завершили досудове розслідування щодо засновника фінансової піраміди на Одещині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що зловмисник видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестуванні у криптовалюту та приносила надприбутки.
"Він переконував людей у вигідності інвестування грошей у свою фірму, якої насправді не мав, а саму сферу діяльності активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами", - йдеться у повідомленні.
Задля збереження довіри громадян він іноді сплачував їм мінімальні суми.
Загалом правоохоронці задокументували привласнення фігурантом 12,2 млн гривень, які він отримав як інвестиції від 81-го потерпілого вкладника. Наразі завдані збитки він не відшкодував.
За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у лютому 2025 року поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів США.