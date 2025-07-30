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30 июля 2025, 10:45

В Одесской области мужчина переоделся в женщину, чтобы незаконно уехать за границу

30 июля 2025, 10:45
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фото: ГПСУ
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На автодороге «Одесса-Рени» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили нарушителя, пытавшегося незаконно пересечь границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса военнослужащие заметили человека в черном парике, солнцезащитных очках и черном платье.

Выяснилось, что лицо, следовавшее как барышня, на самом деле является 30-летним мужчиной. Путешественник ехал вместе со своей подругой. Чтобы не привлекать внимание других пассажиров, они заняли последние места в автобусе.

Мужчине грозит штраф.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову. Движение мужчин, шедших в направлении Молдовы, обнаружило оператор БпЛА.

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