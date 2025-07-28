В Одессе загорелся торговый центр

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Сегодня ночью, 28 июля, произошел пожар в торговом центре по улице Среднефонтанская в Одессе

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Возгорание возникло в магазине на втором этаже торгового центра. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.

"Причина пожара и ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.