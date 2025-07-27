Из-за аномальной жары пляжи Одессы заполнены до краев: видео
В Одессе пляжи летом традиционно переполнены, и этот сезон не стал исключением
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
Почти каждый свободный метр побережья занят отдыхающими. Люди массово отдыхают, наслаждаясь солнцем и морем, что создает настоящий аншлаг на пляжах.
Несмотря на недавние инциденты с падением беспилотников в море недалеко от побережья, отдыхающие продолжают проводить время на пляже без заметного беспокойства. Это свидетельствует о стремлении жителей и гостей города сохранять привычный ритм жизни даже в сложных условиях.
Пляжи Одессы остаются одним из самых популярных мест для летнего отдыха. Сезон только набирает обороты, и город готов принимать еще больше туристов и местных жителей, которые стремятся насладиться летним отдыхом.
Ранее сообщалось, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку.