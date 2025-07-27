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27 июля 2025, 18:06

Из-за аномальной жары пляжи Одессы заполнены до краев: видео

27 июля 2025, 18:06
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Фото: Telegram/ХОдесса
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В Одессе пляжи летом традиционно переполнены, и этот сезон не стал исключением

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Почти каждый свободный метр побережья занят отдыхающими. Люди массово отдыхают, наслаждаясь солнцем и морем, что создает настоящий аншлаг на пляжах.

Несмотря на недавние инциденты с падением беспилотников в море недалеко от побережья, отдыхающие продолжают проводить время на пляже без заметного беспокойства. Это свидетельствует о стремлении жителей и гостей города сохранять привычный ритм жизни даже в сложных условиях.

Пляжи Одессы остаются одним из самых популярных мест для летнего отдыха. Сезон только набирает обороты, и город готов принимать еще больше туристов и местных жителей, которые стремятся насладиться летним отдыхом.

Ранее сообщалось, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку.

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Одесса туристы море пляж отдых пляжный сезон посетители
На трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку
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