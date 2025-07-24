В Одессе ликвидировали пожар на рынке Привоз

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Чрезвычайники ликвидировали пожар на рынке "Привоз", возникший в результате ночной массированной атаки дронов на Одессу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Огонь частично уничтожил "сердце Одесщины".

"На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов", - говорится в сообщении.