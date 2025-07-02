В Харькове разоблачили подпольную фабрику, которая выпускала 45 тысяч пачек сигарет в сутки

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители разоблачили 3 человека, организовавших подпольный цех по производству сигарет в Харькове. Для этого они обустроили складское помещение на территории частного домовладения. Там было установлено специальное оборудование для массового изготовления сигарет с фильтром. Кроме того, наладили поставки табака.

Нелегальная продукция производилась для продажи на территории Украины.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 9 производственных станков, сырье для изготовления сигарет и около 10 тысяч пачек готовой продукции без соответствующих разрешительных документов.

Производственный один из изъятых станков составил около 5 тысяч пачек сигарет в сутки, поэтому фабрика могла выпускать около 45 тысяч пачек сигарет в сутки.

Напомним, в Харьковской области разоблачили семью, которая нелегально изготовляла электронные сигареты.