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24 июня 2025, 20:47

В Одесской области судили активиста, который притворялся военным ТЦК

24 июня 2025, 20:47
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В Одесской области разоблачили активистов, которые притворялись ТЦК. Один из них решил пойти на сделку и признать вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Одесской области осудили активиста, который вместе с сообщниками присваивал себе полномочия ТЦК. Он пошел на сделку. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, уволив с испытательным сроком 2 года.

По данным следствия, обвиняемый и его сообщники в 2014 году вступили в общественную организацию "Украина — это мать". Уже в начале 2025 года активисты вроде бы выдавали себя за сотрудников ТЦК. Они приобрели военную форму, микроавтобус зелёного цвета, травматический и электропневматический пистолеты.

12 января они заметили велосипедиста на автодороге Александровка-Черноморск. Тогда они перекрыли ему дорогу, затолкали его в микроавтобус. Пострадавший смог по телефону вызвать правоохранителей, которые уволили его.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили злоумышленников, притворявшихся сотрудниками ТЦК. Они "ловили" на улицах мужчин и потребовали от них деньги.

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