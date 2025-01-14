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14 января 2025, 07:11

Из Украины пытались вывезти старинную икону и медали

14 января 2025, 07:11
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фото: ГПСУ
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Старинную икону и медали пытались вывезти через пункты пропуска во Львовской области 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Икону, датированную 1913 годом, обнаружили у 38-летней днепрянки. Она спрятала ее в багажном отсеке авто Audi среди личных вещей. Женщина направлялась в Чехию.

Для установления факта возможной культурной или исторической ценности образ передали на экспертизу.

В другом пункте пропуска пограничники и таможенники обнаружили восемь медалей. Медали были в чемодане среди личных вещей 73-летней львовянки. Женщина следовала автобусом на выезд из Украины.

Медали барышня планировала продать в Польше. Их изъяли и направят на экспертизу.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.

Львовская область пограничники граница вывоз таможня икона медаль
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