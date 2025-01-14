Из Украины пытались вывезти старинную икону и медали
Старинную икону и медали пытались вывезти через пункты пропуска во Львовской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Икону, датированную 1913 годом, обнаружили у 38-летней днепрянки. Она спрятала ее в багажном отсеке авто Audi среди личных вещей. Женщина направлялась в Чехию.
Для установления факта возможной культурной или исторической ценности образ передали на экспертизу.
В другом пункте пропуска пограничники и таможенники обнаружили восемь медалей. Медали были в чемодане среди личных вещей 73-летней львовянки. Женщина следовала автобусом на выезд из Украины.
Медали барышня планировала продать в Польше. Их изъяли и направят на экспертизу.
Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.