Украинские пограничники обнаружили автомобили, угнанные в Германии и Польше
В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" правоохранители обнаружили два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В ходе проверки документов сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.
Так, в "Краковке" пограничники остановили BMW 2024 года выпуска, угнанного в Германии в прошлом месяце. Также в пункте пропуска "Шегини" обнаружили Citroën 2017 года выпуска, похищенный в Польше в мае прошлого года.
Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и получили подтверждение, что указанные автомобили состоят на учете угнанного автотранспорта. Автомобили передадут сотрудникам Нацполиции.
Напомним, ранее пограничники Карпатского отряда в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини" обнаружили два автомобиля, которые находились в розыске Интерпола.