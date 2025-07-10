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10 июля 2025, 08:15

Украинские пограничники обнаружили автомобили, угнанные в Германии и Польше

10 июля 2025, 08:15
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фото: ГПСУ
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В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" правоохранители обнаружили два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В ходе проверки документов сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Так, в "Краковке" пограничники остановили BMW 2024 года выпуска, угнанного в Германии в прошлом месяце. Также в пункте пропуска "Шегини" обнаружили Citroën 2017 года выпуска, похищенный в Польше в мае прошлого года.

Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и получили подтверждение, что указанные автомобили состоят на учете угнанного автотранспорта. Автомобили передадут сотрудникам Нацполиции.

Напомним, ранее пограничники Карпатского отряда в пункте пропуска "Краковец" и "Шегини" обнаружили два автомобиля, которые находились в розыске Интерпола.

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