Украинские пограничники обнаружили автомобили, угнанные в Германии и Польше

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В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" правоохранители обнаружили два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В ходе проверки документов сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Так, в "Краковке" пограничники остановили BMW 2024 года выпуска, угнанного в Германии в прошлом месяце. Также в пункте пропуска "Шегини" обнаружили Citroën 2017 года выпуска, похищенный в Польше в мае прошлого года.

Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и получили подтверждение, что указанные автомобили состоят на учете угнанного автотранспорта. Автомобили передадут сотрудникам Нацполиции.