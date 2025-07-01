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01 июля 2025, 22:55

Бил стулом и душил: а в Житомирской области мужчина убил двух женщин

01 июля 2025, 22:55
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Фото: Нацполиция
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На Житомирщине задержан мужчина, которого подозревают в двойном убийстве. Ему может угрожать пожизненное заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

30 июня правоохранителям сообщили, что в одной из квартир в Житомире обнаружили тела двух женщин. Их смерть была насильственной. Задержан 45-летний местный житель.

По данным полиции, причиной смерти 54-летней и 30-летней женщины стала механическая асфиксия (удушение). Выяснилось, что 28 июня женщины распивали спиртное с 45-летним знакомым. Во время общения мужчина вспомнил один конфликт с 54-летней хозяйкой и стал избивать ее и гостью стулом. Затем он задушил обеих женщин.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина ударил гостя по голове. От полученных травм скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый сначала обратился в полицию с ложным сообщением о том, что его знакомому внезапно стало плохо.

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