Фото: Нацполиция

На Житомирщине задержан мужчина, которого подозревают в двойном убийстве. Ему может угрожать пожизненное заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

30 июня правоохранителям сообщили, что в одной из квартир в Житомире обнаружили тела двух женщин. Их смерть была насильственной. Задержан 45-летний местный житель.

По данным полиции, причиной смерти 54-летней и 30-летней женщины стала механическая асфиксия (удушение). Выяснилось, что 28 июня женщины распивали спиртное с 45-летним знакомым. Во время общения мужчина вспомнил один конфликт с 54-летней хозяйкой и стал избивать ее и гостью стулом. Затем он задушил обеих женщин.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина ударил гостя по голове. От полученных травм скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый сначала обратился в полицию с ложным сообщением о том, что его знакомому внезапно стало плохо.