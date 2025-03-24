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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые наладили в Одесской области продажу незаконно изготовленного горючего в промышленных масштабах

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Житель Беляевки, не имея статуса предпринимателя, в 2024 году покупал по значительно ниже рыночных цен нелегальное горючее неизвестного происхождения. Затем он без разрешительных документов продавал бензин и дизель, арендовав для этого несколько земельных участков в Беляевке и Теплодаре. Там он установил автозаправочное оборудование.

Чтобы увеличить продажи, фигурант привлек к делу своего товарища.

Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли 65,7 тонн топлива, 31 емкость, топливные колонки и передвижную АЗС.

Общая стоимость изъятого имущества составляет более 13,5 млн грн.

Фигурантам объявили подозрение. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни дельцы вместо дизтоплива продавали фальсификат.