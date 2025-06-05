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05 июня 2025, 11:51

15 000 долларов за поездку в ЕС: на Волыни водителей автобусов разоблачили в незаконной переправке мужчин за границу

05 июня 2025, 11:51
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фото: ГПСУ
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В Волынской области правоохранители ликвидировали еще один канал переправки лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Правоохранители установили, что 44-летний лучанин предлагал "клиентам" незаконно переправить их в страны ЕС через пункты пропуска путем укрывательства в транспортных средствах. К противоправной деятельности волынянин привлек водителей рейсовых автобусов международного сообщения.

Стоило такое "путешествие" 15 000 долларов США.

Злоумышленник был задержан после получения части денег.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни разоблачили двух мужчин, которые за 5000 долларов организовали схему незаконного пересечения границы.

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