"Тур" в Приднестровье за $10 000: одессит организовал побег уклонистов за границу

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В Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему нелегального выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины. Ее организовал 33-летний житель региона, предлагавший "туры" в непризнанное Приднестровье, обходя официальные пункты пропуска. Стоимость такого "путешествия" достигала 10 тысяч долларов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители Одесского пограничного отряда совместно с оперативниками уголовного розыска разоблачили злоумышленника "на горячем". Он активно искал клиентов через личные связи и мессенджеры, гарантировав "надежный выезд" за границу.

По данным следствия, на одно из его предложений отозвалась местная женщина, стремившаяся нелегально вывезти из страны своего сына. Все детали "путешествия" они согласовали заранее, и в назначенный день женщина передала злоумышленнику всю сумму - 10 тысяч долларов наличными.

Организатор обеспечил трансфер в пограничную зону, где юноша должен был самостоятельно пересечь "зеленую границу", преодолевая ров и лесополосу. Для перевозки делец нанял ничего не подозревающего водителя, введенного в заблуждение относительно настоящей цели поездки.

У государственной границы транспортное средство остановили пограничники вместе с полицейскими. Всех участников доставили в участок для дальнейших следственных действий.

33-летнему организатору уже объявили подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника, которые зарабатывали более 3 млн грн в месяц на "уклонистах".