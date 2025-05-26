08:23  26 мая
В Киеве мужчина застрял в вентиляционной шахте многоэтажки
07:49  26 мая
На Харьковщине мужчина покончил с собой после ужасного ДТП
06:11  26 мая
Украинские бойцы уничтожили укрытие россиян и точку запуска БпЛА на Курщине
UA | RU
UA | RU
26 мая 2025, 11:00

Из-за удара "шахедов" по Одесщине пострадал 14-летний ребенок

26 мая 2025, 11:00
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Одесской области
Читайте також
українською мовою

В результате ночной массированной атаки дронов на поселок Великодолинское Одесского района ранения получил подросток

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Из-за обстрелов в Одесском районе разрушен жилой дом. Также повреждены крыши домов, два гаража, три автомобиля и газовый трубопровод.

По данным ОВА, в Великодолинском в результате вражеского удара пострадал 14-летний парень.

"Подросток получил резаные ранения ноги. Медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью российская армия атаковала ударными дронами Одесщину. В результате попадания БпЛА возникли пожары, зафиксированы разрушения частных домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесская область БПЛА атака шахед Кипер Олег Александрович пострадавший подросток
Атака на Николаев: в ОВА рассказали о состоянии потерпевших
26 мая 2025, 10:40
Последствия атаки на Хмельнитчину: повреждены четыре предприятия и 18 домов
26 мая 2025, 10:23
Ночная атака на Киев: поврежден жилой дом и гаражи
26 мая 2025, 09:42
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Одесской области женщина пыталась за 1500 долларов подкупить пограничника и переправить в Молдову военнообязанного мужчину за границу
26 мая 2025, 14:53
Во Львове врачи укоротили язык четырехлетней девочке
26 мая 2025, 14:47
Скандал в Кременчуге: появилось новое видео конфликта с ТЦК
26 мая 2025, 14:39
В лесу на Прикарпатье нашли тело 33-летнего жителя Днепра
26 мая 2025, 14:31
Военные РФ атаковали Харьков новыми дронами: что известно
26 мая 2025, 14:13
В Черкасской области разыскивают причастных к надругательству над могилой военного
26 мая 2025, 14:11
На Франковщине бросили за решетку военнослужащего, трижды ходившего в СОЧ
26 мая 2025, 14:05
На Закарпатье полиция расследует самоубийство студента: подробности трагедии
26 мая 2025, 13:58
Россияне атаковали Херсон: поврежден детский сад, есть пострадавшая
26 мая 2025, 13:57
На Николаевщине столкнулись автомобили: одного пострадавшего вытаскивали спасатели
26 мая 2025, 13:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »