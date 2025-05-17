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В Днепре вынесли приговор военному, последовавшему в СЗЧ. При этом с собой он "прихватил" переплаченные ему 2 миллиона гривен

Об этом сообщает Varta, передает RegioNews.

В Днепре судили военного, обвиненного в присвоении ошибочно начисленной ему выплаты и в дезертирстве. В конце прошлого года старший солдат вместо 25 тысяч получил 2,4 миллиона гривен. При этом он решил не возвращать по ошибке начисленные средства. Он самовольно покинул часть. Задержан был уже 6 марта 2025 года.

На суде военный раскаялся. Он также добровольно вернул на расчетный счет воинской части 1510598 грн, которые еще оставались на его балансе.

Суд признал его виновным и приговорил лишение свободы сроком на 7 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в пользу государства, и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Напомним, ранее во Львовской области судили солдата, который за год убегал в СЗЧ девять раз. Известно, что один из эпизодов бегства длился полгода. Все остальные разы мужчина отсутствовал по несколько дней или неделю, после чего возвращался и снова убегал.