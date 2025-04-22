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22 апреля 2025, 17:29

Пошел в СЗЧ и убил мать: во Львовской области судили военнослужащего

22 апреля 2025, 17:29
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Иллюстративное фото
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Во Львовской области судили военного, который до смерти побил свою мать. Это произошло, когда он самовольно покинул место службы

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

По данным следствия, во Львовской области военный самовольно покинул палаточный городок военной службы весной 2024 года. В СЗЧ он был до 20 декабря 2024 года.

Известно, что 17 декабря, за несколько дней до задержания, военный поссорился с матерью. Во время конфликта он тяжело избил кулаком и деревянной рукояткой молотка женщину, после чего топтался ногами по ее туловищу. Потерпевшая получила переломы ребер с разрывом внутренних органов и через два дня скончалась в своем доме.

На суде военный признал свою вину. Его признали виновным и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине судили убившего своего знакомого. Он пришел к товарищу в гости, а затем во время ссоры несколько раз ударил его и скрылся. Теперь он проведет ближайшие годы за решеткой.

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