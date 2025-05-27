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В Запорожье получил приговор мужчина, передавший россиянам данные об ВСУ. По его словам, ему пообещали помочь вернуться домой в Бердянск

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Запорожье суд признал виновным мужчину в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Осенью прошлого года обвиняемый переписывался с офицером 316 разведывательного центра главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Тогда он посылал россиянам данные о местах дислокации украинских военных. В частности, расположение одного из военкоматов.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он очень хотел вернуться к родителям, которые сейчас живут в оккупированном Бердянске. Из-за матери он связался с россиянином, служившим в вооруженных силах РФ. Последний якобы пообещал ему помощь в возвращении домой взамен на информацию.

Напомним, ранее разоблачили российского агента, корректировавшего воздушные атаки РФ по военным госпиталям в Полтавской области. Он собирал данные о заведениях, где проходят реабилитацию раненых украинских воинов.