Ілюстративне фото

В Одесі судили чоловіка, який користувався чужим військовим посвідченням. На суді він визнав свою провину

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

В Одесі чоловік знайшов посвідчення офіцера ЗСУ, і вклеїв туди свою фотографію. Він намагався використати цей документ як "перепустку", щоб безперешкодно переміщуватися містом.

На суді чоловік визнав свою провину. Він зазначив, що не мав на меті отримати матеріальну вигоду або зашкодити державі. Суд призначив йому штраф у розмірі 1 700 гривень. Також він компенсує державі 3 565 гривень.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили чоловіка, який продавав фейкові повістки. На підробках були гербові печатки й підписи. З такими "документами" військовозобов'язані могли обманювати ТЦК, адже ті не могли б видати "другу повістку".