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Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней львовянки по факту мошенничества и подделки официальных документов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Женщина незаконно получила почти 300 тысяч гривен бюджетных средств – в качестве компенсации за услугу "Муниципальная няня" и помощь по уходу за якобы больным ребенком.

Чтобы оформить эти выплаты, фигурантка подала в управление соцзащиты поддельные документы. В частности, справку о тяжелом заболевании ребенка, которого на самом деле не было.

Суд наложил арест на имущество обвиняемой для возмещения нанесенного ущерба.

Отдельно правоохранители расследуют дело в отношении лица, которое помогло оформить фальшивые медицинские документы – продолжаются следственные действия.

Напомним, в Сумской области женщина почти пол года получала пенсию мертвого соседа. Фигурантке объявили подозрение.