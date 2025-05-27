Во Львове женщина придумала болезнь ребенка и получила 300 тысяч гривен соцвыплат
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней львовянки по факту мошенничества и подделки официальных документов
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Женщина незаконно получила почти 300 тысяч гривен бюджетных средств – в качестве компенсации за услугу "Муниципальная няня" и помощь по уходу за якобы больным ребенком.
Чтобы оформить эти выплаты, фигурантка подала в управление соцзащиты поддельные документы. В частности, справку о тяжелом заболевании ребенка, которого на самом деле не было.
Суд наложил арест на имущество обвиняемой для возмещения нанесенного ущерба.
Отдельно правоохранители расследуют дело в отношении лица, которое помогло оформить фальшивые медицинские документы – продолжаются следственные действия.
Напомним, в Сумской области женщина почти пол года получала пенсию мертвого соседа. Фигурантке объявили подозрение.