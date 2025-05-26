На Днепропетровщине в результате пожара пострадали четыре человека, из них два ребенка

фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На улице Исторической горел жилой дом и здание летней кухни на общей площади 40 кв. метров.

На пожаре получили травмы четверо жителей – два человека и двое детей. Их госпитализировали.

Огнеборцы ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 24 мая на Буковине в результате пожара в доме погиб мужчина.