В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн

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Полицейские разоблачили трех жителей Одесской области в браконьерстве на озере Сасык и реке Турунчук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Уличили злоумышленников во вторник, 13 мая, утром сотрудники водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции и Одесского районного управления полиции № 2 совместно с пограничниками и экологами во время патрулирования водных объектов.

"Правоохранители обнаружили на озере Сасык двух жителей Белгород-Днестровского района в возрасте 18 и 23 года, которые наловили 246 карасей, а на реке Турунчук – 64-летнего жителя Одесского района, который выловил 196 единиц рыбы, среди которой селедка, сельдь. Разрешительных документов на осуществление рыбного промысла у мужчин не было", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам экспертов, рыбаки нанесли государству ущерб на сумму около 700 тысяч гривен.

Напомним, в Одесской области двое мужчин могут сесть на 3 года за то, что наловили рыбы почти на 3 млн грн.