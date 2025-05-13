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13 мая 2025, 23:35

Недоразумение из-за сексуальной ориентации: в Днепре суд рассматривал дело о травле школьницы

13 мая 2025, 23:35
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В Днепре судили учительницу, у которой было недоразумение с ученицей. Школьница думала, что учительница рассказала всем о ее сексуальной ориентации

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Такая ситуация произошла в одной из гимназий Днепра. Классный руководитель одного из 8-х классов допустил признаки буллинга. В судебном деле говорится, что учительница узнала, что одна из учениц имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ученица сама рассказала об этом, попросив больше никому не говорить.

Впоследствии в школьном чате другие одноклассники начали шутить над девушкой, намекая на ее принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Учительница, увидев это, удалила ученицу из чата. Поэтому девушка решила, что учительница распространила информацию о ее ориентации.

На суде учительница отметила, что никому ничего не рассказывала. По ее словам, она удалила девочку из чата, потому что увидела, что ее там начали оскорблять. Суд отметил, что из протокола об административном правонарушении непонятно, в чем конкретно заключается травля. Поэтому производство было закрыто, поскольку в действиях учителя не было административного нарушения.

Напомним, ранее в Житомирской области объявили о подозрении педагогу одного из лицеев. Это произошло после того, как мужчина ударил ладонью одного из учеников.

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