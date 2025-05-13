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13 мая 2025, 19:45

В Одесской области исчез 8-летний мальчик

13 мая 2025, 19:45
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фото: иллюстративное
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Разыскивается малолетний Арабулов Гордей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские разыскивают 8-летнего Арабулова Гордия, который сегодня, 13 мая, примерно в 17:20 вышел из школы с дополнительных занятий и скрылся.

Приметы: рост 135 см, серо-голубые глаза, светлые волосы, худощавого телосложения.

Был одет в зеленую кофту, черные спортивные штаны, обутые в черные кроссовки с белой подошвой. При себе имел портфель темно-синего цвета с рисунком акулы и скейтборда.

В полиции призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении мальчика, сообщать по телефону (048) 779-49-71 или на спецлинию 102.

Напомним, в Одесской области полицейские разыскивают двух несовершеннолетних парней.

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