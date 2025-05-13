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13 травня 2025, 19:45

На Одещині зник 8-річний хлопчик

13 травня 2025, 19:45
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фото: ілюстративне
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Розшукується малолітній Арабулов Гордій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські розшукують 8-річного Арабулова Гордія, який сьогодні, 13 травня, приблизно о 17:20 вийшов зі школи з додаткових занять і зник.

Прикмети: зріст 135 см, сіро-блакитні очі, світле волосся, худорлявої статури.

Був одягнений в зелену кофту, чорні спортивні штани, взутий в чорні кросівки з білою підошвою. При собі мав портфель темно-синього кольору з малюнком акули та скейтборду.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, повідомляти за номером телефону (048) 779-49-71 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські розшукують двох неповнолітніх хлопців.

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