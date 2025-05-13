В Одессе раздался взрыв
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.
"В настоящее время известно о травме одного мужчины во дворе частного дома. Информация о потерпевших уточняется. Все детали впоследствии", – отметили в полиции.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу.
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