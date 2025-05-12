Россияне сбросили КАБ на Днепропетровщину: ранены мирные жители
В воскресенье, 11 мая, оккупанты сбросили КАБ на Великомихайловскую общину Синельниковского района. Из-за авиаудара повреждена гражданская инфраструктура, ранены мирные жители
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате массированного удара повреждены частные дома и авто.
"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Также, по данным ОВА, с вечера от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. Армия РФ попала по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской общинам. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, вчера россияне сбросили на прифронтовое село Павловка три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.