Россияне сбросили КАБ на Днепропетровщину: ранены мирные жители

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате массированного удара повреждены частные дома и авто.

"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, с вечера от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. Армия РФ попала по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской общинам. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вчера россияне сбросили на прифронтовое село Павловка три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.