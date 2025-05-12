07:56  12 мая
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
07:33  12 мая
Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
02:45  12 мая
Подразделение "Феникс" уничтожило российскую пехоту и технику: видео
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 07:45

Россияне сбросили КАБ на Днепропетровщину: ранены мирные жители

12 мая 2025, 07:45
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 11 мая, оккупанты сбросили КАБ на Великомихайловскую общину Синельниковского района. Из-за авиаудара повреждена гражданская инфраструктура, ранены мирные жители

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате массированного удара повреждены частные дома и авто.

"Ранения получили двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии. Рядом с ними медики. Оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, с вечера от вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией страдала Никопольщина. Армия РФ попала по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской общинам. К счастью, там обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вчера россияне сбросили на прифронтовое село Павловка три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Днепропетровская область Лысак Сергей Петрович пострадавшие авиаудар КАБ
Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненые и разрушения
12 мая 2025, 07:25
Российский снаряд попал в многоэтажку в Херсоне: ранены мирные жители
11 мая 2025, 15:39
Войска РФ атаковали Донетчину КАБами: ранены 3 гражданских, разрушена инфраструктура
11 мая 2025, 11:50
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 5 гражданских
12 мая 2025, 08:30
В Карпатах спасатели эвакуировали туриста из Говерлы
12 мая 2025, 08:25
Путин прибег к политическому айкидо и отверг ультиматум Европы
12 мая 2025, 08:00
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
12 мая 2025, 07:56
Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
12 мая 2025, 07:33
Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненые и разрушения
12 мая 2025, 07:25
В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей
12 мая 2025, 07:15
Очищает 2 га в день: Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования
12 мая 2025, 07:10
Спровоцировал военнослужащего: в ТЦК прокомментировали избиение мужчины в Харькове
12 мая 2025, 06:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »