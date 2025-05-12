Россия обстреляла 33 населенных пункта Сумщины: есть погибший и раненый
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов один человек погиб и один был травмирован.
Накануне в больнице скончался житель Ворожбянского общества 1953 г.р., который 5 мая был госпитализирован после взрыва КАБ.
Кроме того, в результате удара БпЛА ранен житель Ворожбянского общества 1986 г.р.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской общине поврежден частный автомобиль, частное домовладение, помещение СТО;
- в Белопольской общине повреждены частный дом и автомобиль;
- в Ворожбянском общине повреждены частное домовладение, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, объект гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской общине поврежден частный дом.
Воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 48 минут.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека.