Россия обстреляла 33 населенных пункта Сумщины: есть погибший и раненый

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За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов один человек погиб и один был травмирован.

Накануне в больнице скончался житель Ворожбянского общества 1953 г.р., который 5 мая был госпитализирован после взрыва КАБ.

Кроме того, в результате удара БпЛА ранен житель Ворожбянского общества 1986 г.р.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской общине поврежден частный автомобиль, частное домовладение, помещение СТО;

в Белопольской общине повреждены частный дом и автомобиль;

в Ворожбянском общине повреждены частное домовладение, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, объект гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской общине поврежден частный дом.

Воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 48 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 494 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранены два человека.