Ночью украинская ПВО уничтожила 55 "шахедов" и дронов-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 мая РФ запустила по Украине 108 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 55 вражеских дронов, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.

Напомним, за неделю ВСУ сбили одну вражескую ракету и 677 БпЛА врага. Также Силы обороны Украины ликвидировали около 9 080 оккупантов.