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07 мая 2025, 22:57

В Одесской области мужчина пытался выехать из Украины за взятку

07 мая 2025, 22:57
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Фото: ДПСУ
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Одессит предложил пограничнику взятку. Но это не помогло ему уехать за границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В Одесской области пограничники задержали 39-летнего мужчину. Он пытался договориться с пограничниками, чтобы пересечь государственную границу. Для этого он предложил взятку в размере 2 тысячи гривен. За эти деньги он просил информацию о размещении нарядов.

Однако военный сразу сообщил об этом руководству. В результате мужчину задержали "на горячем", когда он пытался передать первый "транш".

"Одессита задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу". Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с гривен в виде."

Напомним, ранее в Житомире разоблачили организатора незаконной схемы. Он предлагал военнообязанным фиктивные документы о непригодности к службе, а также обещал одному из "клиентов" самостоятельно перевезти его через границу в одну из стран ЕС.

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