В Киеве и области ввели экстренные отключения света

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В Киеве по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Кроме того, в Киевской области экстренные отключения ввели в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

О дальнейших изменениях будут сообщать дополнительно.

Напомним, в ночь на 8 октября российские войска атаковали Украину в 142 ударных беспилотника. Среди них – дроны типа Shahed, в том числе 82 реактивных, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на семи локациях.