Рубио: завершение войны РФ против Украины путем переговоров пока недостижимо

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас перспектив завершения российско-украинской войны путем дипломатических переговоров не видно

Об этом, как пишет"Экономическая правда", он сказал в интервью греческому изданию Kathimerini, передает RegioNews.

По словам Рубио, конфликт находится в "стратегическом тупике", выйти из которого можно либо через переговоры, либо путем эскалации.

По мнению американского дипломата, главным препятствием для переговорного урегулирования остается требование России о полном контроле над Донецкой областью, которую Украина отвергает как неприемлемую.

"Пока не видны перспективы для урегулирования путем переговоров", – заявил Рубио.

Отдельно госсекретарь подчеркнул, что Россия, по его оценке, может попытаться воспользоваться приближением зимы для ударов по украинской энергосистеме, чтобы принудить Украину к капитуляции. В то же время он отметил, что Украина усилила способности наносить дальнобойные удары по территории России.

Рубио говорит, что США продолжат искать возможности дипломатического урегулирования, если появится перспектива таких переговоров.

Напомним, в МИДе заявили, что Украина готова к пяти вариантам прекращения огня с Россией, которые прорабатывает совместно с другими странами. В то же время, для их реализации необходимо согласие российской стороны.