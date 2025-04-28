фото: скриншот с видео

В понедельник, 28 апреля, на трассе М-14 Одесса-Николаев в районе села Визирка произошло ДТП, которое привело к усложнению движения транспорта

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки. На месте происшествия работают правоохранители.

Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек на этом участке трассы.

Информации о травмированных и причинах аварии пока нет.

На видео, обнародованном в местном телеграм-канале видно, что в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся.

Напомним, 27 апреля во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.