В Одесской области отец с сыном нарубили дров более чем на 68 тыс. грн

фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили жителей Одесской области в незаконной порубке деревьев и предъявили им обвинения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В сотрудники Березовского районного отдела полиции обнаружили местных жителей 56 и 17 лет во время пиления деревьев.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль ВАЗ с прицепом, спиленными деревьями и бензопилой. В ходе следствия была проведена судебно-экономическая экспертиза, согласно заключению которой, размер причиненного обществу материального ущерба составил более 68 тысяч гривен.

Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса Украины и влечет наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, мужчине предъявлено обвинение еще и по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность, совершенное отцом. А это преступление карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина.