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24 апреля 2025, 14:50

Жителя Одесщины осудили за сделки с оружием и наркотическим средством

24 апреля 2025, 14:50
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фото: Национальная полиция
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Мужчина переделал пневматическую винтовку на огнестрельную и изготовил из дикорастущей конопли почти пол килограмма каннабиса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Получив информацию о том, что 40-летний житель Васильевской общины хранит по месту жительства незарегистрированное огнестрельное оружие, полицейские провели в его доме обыск. Там правоохранители обнаружили пневматическую винтовку, переработанную самодельным способом в нарезное огнестрельное оружие и пригодное для стрельбы, и почти 500 граммов наркотического средства каннабиса. Их следователи направили не экспертные исследования и подтвердили экспертными выводами.

Следователи выдвинули фигуранту обвинения в незаконной переработке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины), ношении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ), а также в незаконном приобретении, приобретении, изготовлении средств. ст. 309 УКУ).

Суд признал подсудимого виновным и вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, в Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, зарезавшего односельчанина.

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