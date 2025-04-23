В Одесской области пограничники уничтожили 4 "Шахеды"
В ночь на 24 апреля, во время воздушной атаки, пограничники умело отработали по четырем вражеским дронам-камикадзе типа «Shahed-136/131», пытавшимся нанести удар по гражданской и критической инфраструктуре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Бойцы Одесского отряда оперативно обнаружили цели и открыли огонь для поражения. Благодаря метким выстрелам вражеские БпЛА взорвались в воздухе, не достигнув своей цели.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно охраняет государственную границу и обеспечивает надежную защиту украинского неба", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.
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