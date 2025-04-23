На Киевщине Volkswagen съехал в кювет и перевернулся: водитель скончался

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Смертельное ДТП произошло 21 апреля в Обуховском районе. Водитель иномарки погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 16:30 на автодороге "Васильков - Большая Бугаевка" водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет.

"К сожалению, в результате автопроисшествия водитель получил телесные повреждения, от которых скончался до приезда медиков", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Львовщине столкнулись легковушка Kia Sportage и грузовик MAN. В ДТП погибли три человека.