На Киевщине Volkswagen съехал в кювет и перевернулся: водитель скончался
Смертельное ДТП произошло 21 апреля в Обуховском районе. Водитель иномарки погиб на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 16:30 на автодороге "Васильков - Большая Бугаевка" водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет.
"К сожалению, в результате автопроисшествия водитель получил телесные повреждения, от которых скончался до приезда медиков", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, на Львовщине столкнулись легковушка Kia Sportage и грузовик MAN. В ДТП погибли три человека.
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