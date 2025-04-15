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Правоохранители в Тернополе объявили подозрение супругам, которые за деньги собирались "помочь" в оформлении отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Преподаватель одного из тернопольских учебных заведений сообщил военнообязанному, что может помочь оформить отсрочку от мобилизации через знакомства в местном ТЦК и СП и медучреждениях. Документы о постоянном уходе за родственниками "стоили" 17 тысяч долларов.

Деньги за оформление документов преподаватель сказал принести к нему домой и передать жене, находящейся в декретном отпуске.

Правоохранители задержали фигуранта после получения взятки за содействие в изготовлении военно-учетных документов. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога более чем в 240 тысяч гривен.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения супруге мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу. Фигуранта задержали.