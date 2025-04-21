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21 квітня 2025, 18:35

На Одещині громадська організація видавала себе за ТЦК та викрадала чоловіків

21 квітня 2025, 18:35
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фото: Одеська обласна прокуратура
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Одеські правоохоронці повідомили про підозру трьом членам громадської організації, які видавали себе за працівників ТЦК та СП та незаконно утримували людей. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, затримані зловмисники входили до складу громадської організації, яка не мала жодних офіційних повноважень проводити мобілізаційні заходи. Незважаючи на це, чоловіки самовільно зупиняли перехожих, представлялись військовими посадовими особами та застосовували до громадян фізичне насильство, заштовхуючи в авто.

Зазначається, що вони одягали форму, схожу на військову, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК та СП.

"Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронних органів чоловіка було звільнено, а зловмисників — затримано", — йдеться у повідомленні.

За даними Національної поліції в Одеській області, зловмисниками виявились мешканці Одеси й Одеського району віком 22, 25 та 27 років. Їм уже повідомили про підозру за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів. Фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть посадовицю ТЦК та її спільника, які побили заброньованого військовозобов’язаного.

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