На побережье Одесской области нашли морские мины: кадры уничтожения
Вчера военнослужащие Одесского пограничного отряда обнаружили две морские мины, вынесенные на побережье. Специалисты обезвредили их
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Благодаря пристальному наблюдению и своевременному обнаружению, оба взрывоопасных предмета контролированы обезврежены", – говорится в сообщении.
Напомним, возле поселка Слатино Харьковского района местные жители обнаружили в земле неразорванную российскую авиабомбу ФАБ-500.
Под Харьковом обнаружили неразорвавшуюся российскую авиабомбу ФАБ-500Все новости »
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