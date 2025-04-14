Под Харьковом обнаружили неразорвавшуюся российскую авиабомбу ФАБ-500

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Недалеко от жилого сектора поселка Слатино Харьковского района местные жители нашли в земле неразорванную российскую авиабомбу ФАБ-500. Саперы уничтожили ее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"Сложность работы саперов заключалась в том, что авиабомба содержала в себе взрывник и могла в любой момент сдетонировать", – говорится в сообщении.

Специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования успешно изъяли смертоносный боеприпас и транспортировали его для обезвреживания.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские войска ударили КАБом по селению Слатино Харьковской области. В результате атаки пострадал 63-летний местный житель.