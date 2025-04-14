Под Харьковом обнаружили неразорвавшуюся российскую авиабомбу ФАБ-500
Недалеко от жилого сектора поселка Слатино Харьковского района местные жители нашли в земле неразорванную российскую авиабомбу ФАБ-500. Саперы уничтожили ее
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"Сложность работы саперов заключалась в том, что авиабомба содержала в себе взрывник и могла в любой момент сдетонировать", – говорится в сообщении.
Специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования успешно изъяли смертоносный боеприпас и транспортировали его для обезвреживания.
Ранее сообщалось, что сегодня утром российские войска ударили КАБом по селению Слатино Харьковской области. В результате атаки пострадал 63-летний местный житель.
Россияне ударили КАБом по поселку на Харьковщине: последствияВсе новости »
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