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14 апреля 2025, 15:05

Под Харьковом обнаружили неразорвавшуюся российскую авиабомбу ФАБ-500

14 апреля 2025, 15:05
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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Недалеко от жилого сектора поселка Слатино Харьковского района местные жители нашли в земле неразорванную российскую авиабомбу ФАБ-500. Саперы уничтожили ее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"Сложность работы саперов заключалась в том, что авиабомба содержала в себе взрывник и могла в любой момент сдетонировать", – говорится в сообщении.

Специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования успешно изъяли смертоносный боеприпас и транспортировали его для обезвреживания.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские войска ударили КАБом по селению Слатино Харьковской области. В результате атаки пострадал 63-летний местный житель.

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война ГСЧС Харьковская область авиабомба взрывотехники ФАБ-500 саперы
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