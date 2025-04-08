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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 73-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Еще двоих пассажиров 58 и 52 лет с политравмами госпитализировали в больницу.

На месте полицейские установили, что 45-летний водитель находился за рулем пьяным. От прохождения проверки на месте мужчина отказался, поэтому у него взяли образцы крови в больнице.

Водителя задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, 5 апреля на Львовщине столкнулись микроавтобус и автовоз. Два человека погибли и два пострадали.