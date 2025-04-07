В Ровно столкнулись "скорая" и легковушка: пострадала женщина

фото: Национальная полиция

В Ровно в результате ДТП с участием скорой травмировалась женщина. Начато досудебное расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что происшествие произошло 6 апреля около 17:10 на перекрестке улиц Киевская и Даниила Галицкого.

Водитель автомобиля "ВАЗ", 47-летний житель села Грабов, проезжая регулируемый перекресток на зеленый сигнал светофора, не предпочел и допустил столкновение с каретой скорой помощи под управлением 69-летнего жителя села Заря.

Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, ведь вез годовалого пациента.

В результате ДТП травмировалась пассажирка легковушки, 42-летняя жительница Ровенского района: ее с переломом костей носа и ребер медики госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь открыл уголовное производство.

Водители обоих транспортных средств трезвые.

Напомним, в Николаевской области Toyota "застряла" на дереве, пострадали пассажиры кроссовера.