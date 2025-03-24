В Киевской области нашли пятилетнего ребенка, который сбежал из реабилитационного центра: что известно

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В Киевской области разыскали 5-летнего Назара Запорожца, пропавшего в селе Лютеж Вышгородского района

Как передает RegioNews, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.

В понедельник, 24 марта, в полицию поступило сообщение от матери ребенка о том, что ее малолетний сын около 16.00 ушел с территории реабилитационного центра в неизвестном направлении.

На розыск ребенка были оперативно привлечены все подразделения полиции, которые в кратчайшие сроки установили местонахождение мальчика.

К счастью, жертвой преступления ребенок не стал.

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА.